Секса не будет: под какие запреты попали спортсмены Олимпиады

Олимпиада в Токио начинается через девять дней. Но уже сейчас власти Японии закручивают гайки, заставляя болельщиков и спортсменов чувствовать себя узниками новой системы.

До 22 августа в стране введён режим чрезвычайной ситуации, который подразумевает проведение Игр без уже привычного числа зрителей, как на чемпионате Европы — 2020 по футболу. Именно с них и начнём.

Иностранцам вход воспрещён

Ещё в марте японские власти объявили о запрете въезда для иностранных болельщиков. Тем, кто уже купил билеты и хотел окунуться в азиатскую культуру, просто помахали рукой, но обещали сделать полный возврат. И таких билетов, по неофициальным подсчётам, было около 600 тысяч.

В начале июля оргкомитет Токио заявил, что ещё ряд соревнований пройдёт с меньшим числом зрителей или без них вообще, как баскетбольные состязания. Всё потому, что игры будут проходить вечером, именно в то время, когда власти настоятельно рекомендуют не покидать свои дома.

99,5 градуса по Фаренгейту

unsplash.com

Ни для кого уже не новость, что болельщикам измеряют температуру перед запуском на спортивные объекты. И на Олимпиаде это точно не будет формальностью. Люди с температурой выше 99,5 градуса по Фаренгейту (37,5 по Цельсию) не будут допускаться до трибун.

«Без масок не выходить»

Как часто мы слышим эту фразу за прошедший год? Во время Олимпиады болельщики везде обязаны находиться в масках. При этом оргкомитет Токио всё равно умудрился позаботиться о фанатах. Учитывая, что конец июля — начало августа довольно жаркий летний период, организаторы предложили альтернативу: если в радиусе двух метров от болельщика нет ни одного человека, то он может немного приспустить маску.

Никаких криков в поддержку своих фаворитов

На днях оргкомитет опубликовал очередное заявление. Они выпустили инструкцию для болельщиков, в которой запретили фанатам поддерживать спортсменов скандированием кричалок или их имён. Вместо этого организаторы настоятельно рекомендуют просто аплодировать. А спортсменам, к слову, не разрешено посещать соревнования, в которых они не участвуют.

По струнке смирно? Это вам не Букингемский дворец

Саппоро Andreas Alexander/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Вместе с молчанием на трибунах на некоторых турнирах болельщики не смогут находиться в привычных ранее зонах. Часть состязаний пройдёт в пригороде Токио — Саппоро. А именно марафон и соревнования по спортивной ходьбе. И если раньше болельщикам можно было стоять вдоль дорог, то сейчас организаторы наложили на это строгий запрет. Причём пока только на этот запрет отреагировали в World Athletics. Представители заявили, что не приглашать зрителей на соревнования, которые пройдут на открытом воздухе, «большой позор». Но оргкомитет не реагирует.

Ручки можете тоже оставить дома

Любители подходить к спортсменам за автографами теперь в прошлом. Так что и зрителям, и участникам Олимпиады можно не брать с собой ручки или личные фотокарточки. Да и в целом болельщиков максимально оградят от спортсменов — между ними всегда будет находиться минимум один кордон полицейских.

Но это не самое страшное. «Веселее» всего спортсменам, которым уже подготовили список запретов.

Хостел, а не Олимпийская деревня. Никакого секса и алкоголя

unsplash.com

Олимпийская деревня только вчера официально открылась, но вокруг неё чуть ли не началась истерия. Спортсмены жалуются сразу на несколько критериев. Мебель, сделанная из переработанного мусора по всем требованиям ВОЗ, совершенно не приспособлена для высоких людей. Некоторые участники соревнований просто не могут выпрямить свои ноги на кроватях. В одном номере будет находиться сразу три спортсмена, а душевая для них и вовсе общая.

Про использование масок лишний раз и говорить не хочется, это очевидно. Зато вот от использования другого занятия с определёнными «масками» попросили воздержаться. Оргкомитет рекомендует не заниматься сексом во время проведения соревнований, но выделил для участников 160 тысяч презервативов с символикой Олимпиады. На сувениры, так сказать.

Зато алкоголь может литься рекой, но употреблять его надо в номере в гордом одиночестве (куда деть соседей — загадка).

Тесты каждый день

Помимо допинг-проб спортсмены должны будут каждый день на протяжении всего этапа соревнований сдавать ПЦР-тесты. Но сначала, по прилёте необходимо пройти через первый круг испытаний, установить специальное мобильное приложение, получить QR-код и только потом отправиться в Олимпийскую деревню. В случае если результат окажется неоднозначным, участник турнира отправится на карантин за пределами деревни.

Дневник здоровья для всех

То самое мобильное приложение, о котором говорилось выше, будет использовано ещё и для заполнения дневника здоровья — каждый спортсмен должен отмечать температуру тела, фиксировать отсутствие или наличие симптомов простуды и других заболеваний. Если забудешь, то жди наказания.