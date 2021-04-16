Сборная России впервые выиграла командный ЧМ по фигурному катанию

https://static.news.ru/photo/e4a74f3a-9f62-11eb-bdcb-96000091f725_660.jpg Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: instagram.com/victoria_sinitsina

Сборная России впервые в истории завоевала первое место в командном чемпионате мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy). Турнир проходил в японской Осаке.

Всего сборная России на командном чемпионате мира заработала 125 баллов: максимальные 24 балла принесли сборной России танцевальный дуэт Виктория Синицина / Никита Кацалапов и спортивная пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов. В женской дисциплине Анна Щербакоова и Елизавета Туктамышева принесли сборной России 45 баллов. Мужчины (Михаил Коляда и Евгений Семененко) набрали 32 балла.

Второе место заняла команда США — 110 баллов. На третьей строчке — Япония (107).

Ранее NEWS.ru писал, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление сборной России во втором соревновательном дне на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Турнир проходит в японской Осаке.