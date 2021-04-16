Тарасова оценила выступление мужчин на командном ЧМ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление сборной России во втором соревновательном дне на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Турнир проходит в японской Осаке.
Высшего результата на сегодняшний день нельзя было и представить. Парни сделали максимум. У меня претензий к оценкам после короткой программы не было. После произвольной — тем более, — сказала Тарасова в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.
Произвольная программа в танцах на льду и женском одиночном катании состоится 17 апреля.
Ранее NEWS.ru писал, что олимпийский чемпион Алексей Ягудин подвёл итоги первого дня соревнований на командном чемпионате мира в Осаке.