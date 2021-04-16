Тарасова оценила выступление мужчин на командном ЧМ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сборная России занимает первое место по итогам второго соревновательного дня командного чемпионата мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy) в японской Осаке. Россияне за два соревновательных дня заработали 91 балл.

Спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые идут первыми после короткой программы, получили 12 баллов. Танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли произвольную программу и заработали 12 баллов....