Ягудин удивился результатам российских фигуристов в командном ЧМ

https://static.news.ru/photo/e75fc0ac-9de8-11eb-aa9c-96000091f725_660.jpg Алексей Ягудин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин подвёл итоги первого дня соревнований на командном чемпионате мира в Осаке.

Немного удивлен местами наших парней. Но, с другой стороны, судьи выставляют баллы и распределяют спортсменов на те или иные места. К ребятам никаких претензий нет! Оба ученика Мишина выполнили свою задачу и работу на сто процентов. А задача была в чистом катании, и она выполнена, — передаёт слова Ягудина «Чемпионат».

Олимпийский чемпион связал такой результат с тем, что россияне выступали в первой разминке.

Не повезло, что ребята были в первой разминке. Если бы были во второй, может, как-то все сложилось по другому. Нет такого, что засудили, просто есть спорт, в котором ты должен быть на две головы выше. Сегодня день сложился так. Повторюсь, к ребятам нет никаких претензий, — отметил он.

После первого соревновательного дня сборная России лидирует на командном чемпионате мира. На втором месте расположилась сборная США, на третьем — Япония.

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