Тарасова оценила перспективность работы Трусовой с американским тренером

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала «прекрасной новостью» и положительно оценила перспективы работы российской фигуристки Александры Трусовой с американским тренером Рафаэлем Арутюняном.
В комментарии для издания «Спорт-Экспресс» Тарасова
Мы с ним работали вместе, у него сейчас лучший мальчик. Конечно, с ним у Трусовой больше шансов сделать пять четверных. Одна голова хорошо, а две — ещё лучше, — сказала Тарасова.
Ранее стало известно, что Рафаэль Арутюнян станет тренером-консультантом российской фигуристки Александры Трусовой. 14 апреля американский специалист посетил академию «Ангелы Плющенко», где тренируется Трусова. Отмечается, что фигуристка не покинет спортивную школу и продолжит работать под руководством двукратного олимпийского чемпиона. Арутюнян станет ему помогать.
По имеющимся данным, родители Александры Трусовой рассматривали возможность перехода дочери к американскому специалисту ещё во время работы с Этери Тутберидзе. Самым известным воспитанником Арутюняна является трёхкратный чемпион мира американец Нейтан Чен.
Александра Трусова перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко в начале нынешнего сезона. После этого на чемпионате мира в Стокгольме 16-летняя россиянка заняла третье место. Об этом писал NEWS.ru.