Тарасова оценила перспективность работы Трусовой с американским тренером

https://static.news.ru/photo/d0566f3a-f841-11e9-b689-fa163e074e61_660.jpg Александра Трусова Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала «прекрасной новостью» и положительно оценила перспективы работы российской фигуристки Александры Трусовой с американским тренером Рафаэлем Арутюняном.

В комментарии для издания «Спорт-Экспресс» Тарасова отметила , что информация о совместной работе Трусовой и Арутюняна является прекрасной новостью, поскольку тренер из США в настоящее время является одним из лучших специалистов в мире.

Мы с ним работали вместе, у него сейчас лучший мальчик. Конечно, с ним у Трусовой больше шансов сделать пять четверных. Одна голова хорошо, а две — ещё лучше, — сказала Тарасова.

Ранее стало известно, что Рафаэль Арутюнян станет тренером-консультантом российской фигуристки Александры Трусовой. 14 апреля американский специалист посетил академию «Ангелы Плющенко», где тренируется Трусова. Отмечается, что фигуристка не покинет спортивную школу и продолжит работать под руководством двукратного олимпийского чемпиона. Арутюнян станет ему помогать.

По имеющимся данным, родители Александры Трусовой рассматривали возможность перехода дочери к американскому специалисту ещё во время работы с Этери Тутберидзе. Самым известным воспитанником Арутюняна является трёхкратный чемпион мира американец Нейтан Чен.

Александра Трусова перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко в начале нынешнего сезона. После этого на чемпионате мира в Стокгольме 16-летняя россиянка заняла третье место. Об этом писал NEWS.ru.