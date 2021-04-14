Тренер Арутюнян стал консультантом Трусовой

https://static.news.ru/photo/25b6227e-9d21-11eb-9518-96000091f725_660.jpg Рафаэль Арутюнян Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Известный тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян, под чьим руководством, в частности, занимается трёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Нэтан Чен, стал консультантом российской фигуристки Александры Трусовой. Об этом сообщает источник «Спорт-Экспресс».

В сообщении говорится , что родители фигуристки рассматривали вариант перехода к Арутюняну ещё в период сотрудничества с Этери Тутберидзе. Сегодня тренер прилетел в Москву и посетил академию Евгения Плющенко. Двукратный олимпийский чемпион по-прежнему выполняет функции основного тренера Трусовой.

Александра Трусова перешла в академию «Ангелы Плющенко» в мае 2020 года. На прошедшем чемпионате мира в Стокгольме фигуристка завоевала бронзовую медаль.

Ранее NEWS.ru писал, что российский тренер по фигурному катанию Александр Волков вместе с супругой Мартин Даженэ приняли решение о прекращении сотрудничества с академией «Ангелы Плющенко». Об этом сообщается на официальной странице команды Волкова в Instagram.