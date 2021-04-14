Тренер Арутюнян стал консультантом Трусовой

Известный тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян, под чьим руководством, в частности, занимается трёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Нэтан Чен, стал консультантом российской фигуристки Александры Трусовой. Об этом сообщает источник «Спорт-Экспресс».
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Александра Трусова перешла в академию «Ангелы Плющенко» в мае 2020 года. На прошедшем чемпионате мира в Стокгольме фигуристка завоевала бронзовую медаль.
Ранее NEWS.ru писал, что российский тренер по фигурному катанию Александр Волков вместе с супругой Мартин Даженэ приняли решение о прекращении сотрудничества с академией «Ангелы Плющенко». Об этом сообщается на официальной странице команды Волкова в Instagram.