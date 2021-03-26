Трусова порадовалась бронзовой медали ЧМ

https://static.news.ru/photo/0b2fa312-8ea8-11eb-824c-96000091f725_660.jpg Александра Трусова Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что недовольна своими прокатами на чемпионате мира в Стокгольме, однако рада третьему месту. По её словам, она желает «делать свои программы чисто».

Рада, что с 12-го места смогла подняться на пьедестал. Этот год был тяжёлым, и я рада, что чемпионат мира вообще состоялся, ведь в прошлом году его отменили, — цитирует Трусову ТАСС.

Спортсменка, которая уступила более высокие места на пьедестале своим соотечественницам Анне Щербаковой и Елизавете Туктамышевой, также заявила, что не откажется от выполнения четверных прыжков.

Четверные нужны. Но для меня они были нужны всегда, и неважно, какая будет конкуренция. Моя цель — выполнять пять четверных, дальше посмотрим, — отметила Трусова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Международный союз конькобежцев опубликовал итоги соревнований в женской части чемпионата мира по фигурному катанию. Успех Анны Щербаковой, Елизаветы Туктамышевой и Александры Трусовой не смогли не заметить за рубежом. Пользователи Сети в Instagram восхитились результатами россиянок.