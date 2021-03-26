«Аплодируем стоя»: иностранцы восхитились триумфом российских фигуристок

https://static.news.ru/photo/fe66e494-8e96-11eb-9dc7-96000091f725_660.jpg Фото: Anders Wiklund/Tt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международный союз конькобежцев опубликовал итоги соревнований в женской части чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме. Все места на пьедестале заняли представительницы России.

Успех Анны Щербаковой, Елизаветы Туктамышевой и Александры Трусовой не смогли не заметить за рубежом. Пользователи Сети в Instagram восхитились результатами россиянок, подчеркнув в комментариях, что аплодируют стоя.

Анна, поздравляю, отличное выступление, она сегодня боролась за всё. Настоящий чемпион с большим сердцем. Заслуженная победа, — отметили золото Щербаковой.

Она действительно Императрица фигурного катания, какое завораживающее возвращение, — признали серебро Туктамышевой.

Она переместилась с 12-го на третье место. То, что казалось почти невозможным. Боец! Представьте, какой она будет на Олимпиаде! — оценили бронзу Трусовой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нашим фигуристкам удалось занять весь пьедестал чемпионата мира. Теперь официально: отечественное женское фигурное катание — лучшее на планете Земля. NEWS.ru рассказывает, как Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова творили историю в Стокгольме. И как нам в этом помогала японка Рика Кихира.