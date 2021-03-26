Пьедестал наш: как фигуристки из России разорвали чемпионат мира

https://static.news.ru/photo/fae5083a-8e84-11eb-96d3-96000091f725_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мы это сделали! Нашим фигуристкам удалось занять весь пьедестал чемпионата мира. Теперь официально: женское фигурное катание — лучшее на планете Земля. NEWS.ru рассказывает, как Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова творили историю в Стокгольме. И как нам в этом помогала японка Рика Кихира.

Трусова пошла на риск

Пожалуй, не будет лукавством сказать, что судьба Александры Трусовой в произвольной программе после фиаско в первом соревновательном дне интересовала не меньше, чем то, как распределятся медали на мировом первенстве в Стокгольме. 12-е место по итогам короткой отчётливо намекало, что будет непросто бороться с лидерами турнира. Чтобы хоть как-то вклиниться в эту борьбу, Саша должна была пойти ва-банк. И она это сделала.

На произвольную программу Русская Ракета заявила аж пять четверных прыжков. Заявка невероятная, большее количество четверных прыжков не исполняла ни одна фигуристка в мире. Впрочем, свежие воспоминания о недавнем фиаско в короткой (сорвала каскад из тройных прыжков) не позволяли заблаговременно поддаться эйфории. Ведь одно дело — приземлять все пять прыжков на тренировке, а другое — на официальных стартах. По неведомому стечению обстоятельств в последние два года большие турниры стали большой проблемой для Русской Ракеты. На некоторых стартах ей не удавалось собрать даже более скоромный контент.

Однако даже при таком раскладе были те, кто верил в невероятный камбэк Трусовой. Ведь это спорт, а в спорте возможно всё! Так оно и произошло. Даже не справившись с произвольной программой, Саша оказалась на пьедестале. Как такое возможно? Рассказываем.

Из пяти заявленных четверных Русская Ракета чисто исполнила только два. Было падение на квад-сальхове и квад-лутце. Каскад тулуп — ойлер — тройной сальхов был исполнен через тройку и с понижением за недокруты. Также дорожка была сделана только на третий уровень. Когда на табло появилась оценка по сумме программ, которая составила незначительные для Трусовой 217,20 балла, казалось, что подопечная Плющенко официально лишилась всех шансов на пьедестал.

Но затем в сильнейшей разминке вышла Рика Кихира и выразила своё почтение Русской Ракете. Японка, которая после короткой, шла на второй строчке, провалила произвольную программу. Мало того, что фигуристка пошла только на один тройной аксель в программе (все ждали и четверной сальхов), она и его не смогла приземлить. Вдобавок ко всему на тройном лутце была допущена ошибка на выезде. Эти осечки Рики и привели Сашу к бронзовой медали. Что ж, теперь можно смело утверждать, что риск Трусовой перевесил осторожность Кихиры. И это не может не радовать.

Серебро на вес золота

У Императрицы отечественного фигурного катания Елизаветы Туктамышевой была совсем противоположная ситуация. Она подходила к произвольной программе после лучшего проката в своей карьере и с отличными баллами. Шансы на медали у Лизы были очень высокие. В произвольной программе она должна была только совладать со своими эмоциями.

И Туктамышева почти идеально справилась с этой задачей. Да, начало программы у 24-летней фигуристки не задалось: была помарка в первом прыжке в каскаде тройной аксель и двойной тулуп — тройка на выезде, затем какое-то совсем необъяснимое падение с тройного флипа. Но, к счастью, Лиза после этого падения собралась и доделала все остальные элементы до конца. Увидев на табло 220,46 балла (а это почти на четыре балла больше, чем у Трусовой), Туктамышева впервые за сезон дала волю своим эмоциям. Лиза заплакала, а вместе с ней и половина России (если не больше).

Шесть лет ожиданий, шесть лет упорной работы, шесть лет борьбы с самой собой, с новыми реалиями фигурного катания. И вот спустя эти непростые годы — медаль чемпионата мира! Чемпионата. Мира. В 24 года! Туктамышева — феномен.

Несгибаемая

Если результат Туктамышевой — это сенсация, прорыв, то в золотую медаль Щербаковой верили, причём огромное количество людей. Однако это совсем не значит, что медаль далась фигуристке легче. Это был очень и очень непростой сезон для Ани. Она болела, не могла долго оправиться от пневмонии, приезжала на турниры в плохом состоянии и просто терпела.

Победа на чемпионате мира не далась фигуристке малой кровью. Падение с четверного флипа в самом начале произвольной программы является важным тому подтверждением. Но Щербакова — это история про несгибаемый дух. Стиснув зубы, она блестяще докатала свой номер. А как только музыка закончилась, еле дыша покатилась к бортику. Даже после оглашения чемпионских оценок она была максимально спокойной — все силы и эмоции остались на льду. И в этом вся Щербакова. Какие же наши девочки всё-таки сильные. И в первую очередь — духом.

Россия заняла весь пьедестал чемпионата мира впервые в истории! Ура, товарищи!