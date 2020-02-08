https://static.news.ru/photo/f55723e4-4a92-11ea-bdb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: isu.org

Сборная России завоевала серебро в смешанной эстафете на дистанции 2000 метров на этапе Кубка мира по шорт-треку, который проходит в немецком Дрездене.

Первое место заняла сборная Венгрии, бронзу завоевали французские спортсмены.

В составе российской команды выступали Екатерина Ефременкова, Семён Елистратов, Эмин Малагич и Павел Ситников.

Ранее Елистратов занял третье место на дистанции 500 метров на чемпионате Европы по шорт-треку в венгерском Дебрецене. Первые два места заняли хозяева турнира Шаолин Сандор Лю и Шаоан Лю, писал NEWS.ru. Также Елистратов стал бронзовым призёром турнира на дистанции 1000 метров и завоевал золото на дистанции 3000 метров.