Сборная России завоевала серебро в смешанной эстафете на дистанции 2000 метров на этапе Кубка мира по шорт-треку, который проходит в немецком Дрездене.
Первое место заняла сборная Венгрии, бронзу завоевали французские спортсмены.
В составе российской команды выступали Екатерина Ефременкова, Семён Елистратов, Эмин Малагич и Павел Ситников.
Ранее Елистратов занял третье место на дистанции 500 метров на чемпионате Европы по шорт-треку в венгерском Дебрецене. Первые два места заняли хозяева турнира Шаолин Сандор Лю и Шаоан Лю, писал NEWS.ru. Также Елистратов стал бронзовым призёром турнира на дистанции 1000 метров и завоевал золото на дистанции 3000 метров.
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