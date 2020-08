«Сан-Антонио» впервые за 23 года не примет участие в плей-офф НБА

«Спёрс» проиграли в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» (122:128). Команда Грега Поповича заняла лишь 11-е место с результатом 32–39. Находящиеся на 9-м и на 10-м местах «Мемфис» и «Финикс» выиграли на встречах с «Милуоки» и «Далласом» и обеспечили себе лучшие показатели (34–39). При этом обе команды провели на два матча больше.

The Spurs' 22-season playoff streak is officially over ...



Tied for longest playoff streak in NBA history

170 playoff wins (most during streak)

1,228 regular season wins (most during streak)

5 NBA Championships (tied for most during streak)



The end of an era pic.twitter.com/Xn5GozaVqU