Баскетбольный ЦСКА обсудит ограничения для иностранцев с Минспортом

https://static.news.ru/photo/6e3a4722-d4cd-11ea-a82d-fa163e074e61_660.jpg Майк Джеймс Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Баскетбольный клуб ЦСКА обсудит ограничения, действующие в отношении иностранных спортсменов на территории РФ, с Министерством спорта и с руководством Единой лиги ВТБ.

Об этом ТАСС рассказал президент московской команды Андрей Ватутин. Он обратил внимание на то, что действующие ограничения не позволяют начать соревнования с участием иностранных команд и спортсменов в тех видах спорта, где предполагаются выезды за рубеж и приезд соперников из-за границы. Ватутин напомнил, что правила разрешают иностранцам, трудящимся в России, лишь однократный въезд с 14-дневным карантином после него.

В нашем случае чемпионат можно просто не начинать, поскольку предсезонный сбор фактически не состоится, а любой выезд за границу или приём европейской команды становится невозможным, любая выездная игра по возвращении команды в Россию будет завершаться двухнедельной изоляцией, — отметил президент ЦСКА.

Ватутин посчитал абсурдной ситуацию, при которой россияне могут сразу возобновить тренировки после возвращения с зарубежных сборов, а иностранные спортсмены или тренеры уйдут на карантин. Он выразил надежду, что Минспорт и руководство лиги повлияют на изменение этих правил. Также Ватутин понадеялся, что в этой инициативе баскетбольный ЦСКА поддержат коллеги из других видов спорта.

Единая лига ВТБ должна начать сезон 20 сентября. Евролига стартует с 1 октября, первый матч в этом турнире ЦСКА должен сыграть на выезде с «Барселоной».

Как писал NEWS.ru, руководство Единой лиги ВТБ рассчитывает 14 февраля 2021 года провести Матч звёзд, если эпидемиологическая обстановка к тому времени нормализуется.