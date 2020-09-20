Садеев и Алымова взяли первые места в беге на 200 м в чемпионате РФ

https://static.news.ru/photo/9c253272-fb52-11ea-b5ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: ilfatin/instagram.com

В рамках командного чемпионата России по лёгкой атлетике в беге на 200 метров первые места взяли Ильфат Садеев и Вера Алымова.

Садеев пришёл к финишу за 21,11 секунды, вторым стал Данил Росляков, на третье место попал Александр Ефимов, сообщает РИА Новости.

В женском забеге Алымова взяла первое место с результатом в 23,71 секунды. Второе место досталось Анастасии Жолобовой, третье — Олесе Солдатовой.

В беге на 400 м с препятствиями золото получили Владимир Лысенко, прошедший дистанцию за 50,42 секунды, и Елена Зуйкевич, показавшая результат в 58,53 секунды. Серебро досталось Никите Евсеенкову и Юлии Кондрашкиной, бронза — Роману Чубровскому и Ирине Колесниченко.

Геннадий Егоров и Оксана Михайлова стали первыми в забеге на 3 км с препятствиями. Они показали результаты в 8 мин. 49,98 сек. и 10 мин. 49,58 сек. соответственно. Вторыми пришли Юрий Калашников и Оксана Михайлова, третьими — Александр Русинов и Виктория Авакян.

Командный чемпионат России по лёгкой атлетике стартовал в Сочи 19 сентября.

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