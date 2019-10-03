https://static.news.ru/photo/974675a0-e5d6-11e9-babd-fa163e074e61_660.jpg Софья Великая Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Олимпийская чемпионка Софья Великая и двукратный чемпион мира Камиль Ибрагимов стали победителями первого в олимпийском сезоне турнира саблистов.

Всероссийский турнир по фехтованию на саблях прошёл в Новогорске. В нём приняли участие все лидеры сборной России за исключением новосибирца Вениамина Решетникова, а также гости из Азербайджана. Всего в женских соревнованиях было 54 спортсменки, в мужских — 69 участников, сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

В финале Великая оказалась сильнее Яны Егорян — 15:11. Ибрагимов обыграл Константина Лоханова со счётом 15:10.

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