Рудковская ответила на слова Тутберидзе о «переманивании» Загитовой

https://static.news.ru/photo/f3c89ace-fd63-11ea-9398-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Яна Рудковская отреагировала на публикацию слитой переписки с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой, в которой она сообщала, что тренер Евгений Плющенко очень ждёт спортсменку в своей академии.

Мы с Алиной друг на друга подписаны и иногда переписываемся. <...> Я не знаю, каким образом в чужие руки попала наша с ней частная переписка. И к кому вообще она попала, кто ей завладел. Надеюсь, это произошло не под дулом пистолета и не с вырванным из рук телефоном, — заявила Рудковская в интервью «Спорт-Экспрессу».

Она пояснила, что её слова были неверно трактованы и вырваны из общего контекста. Продюсер добавила, что Загитова в 2019 году общалась с ней на тему возможного перехода к Плющенко, однако в итоге решила остаться в команде Тутберидзе.

Кроме того, Рудковская предположила, что Загитовой могло бы быть интересно участие в шоу, которые ставит Плющенко.

Алина не крепостная, она уже взрослая девочка, совершеннолетняя. С недавних пор ведущая на телевидении. Ни на каких соревнованиях в данный момент не заявлена. Какие вопросы? — возмущается Рудковская.

Ранее, как писал NEWS.ru, скриншот переписки фигуристки Алины Загитовой и жены Евгения Плющенко Яны Рудковской опубликовала команда тренера Тутберидзе. Из переписки становится понятно, что Рудковская будто бы предлагает Загитовой перейти к Плющенко, однако та отвечает отказом.

В 2020 году из группы Тутберидзе к Плющенко перешли Алёна Косторная и Александра Трусова.