Россиянки Зыкова и Каримова завоевали серебро и бронзу в стрельбе в Токио

Российские стрелки Юлия Зыкова и Юлия Каримова завоевали серебряную и бронзовую награды на Олимпийских играх в Токио в стрельбе из винтовки с 50 метров.

В финал стрелковых соревнований из винтовки из трёх положений пробились сразу две россиянки — Зыкова, показавшая лучшее баллы в квалификации с олимпийским рекордом (1182), а также Каримова (1177), оказавшаяся четвёртой. Примерно с таким раскладом сил спортсменки и подошли к решающему упражнению финала — из положения стоя, после которого соперницы начинают выбывать. Главными же оппонентками россиянок стали швейцарка Нина Кристен, норвежка Жанетт Дуэстад и немка Йолин Бер.

К началу стрельбы на выбывание Зыкова увеличила отрыв от преследовательниц почти на два балла, а Каримова удерживала третью позицию. Но один ошибочный выстрел позволил соперницам настичь Зыкову, и началась война нервов. В решающей четвёрке оказались две россиянки и норвежка. Каримова и Дуэстад дрогнули первыми, а Кристен уже не отдала своего преимущества Зыковой. В итоге у России серебро и бронза.

Ранее сообщалось, что российский стрелок Виталина Бацарашкина завоевала золото в стрельбе из скоростного пистолета на дистанции 25 м, которое стало для неё второй победой на Играх в Японии.