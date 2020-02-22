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Главный тренер национальной сборной по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что у российской команды не было возможности сделать аккредитацию личному тренеру Александра Логинова Александру Касперовичу на чемпионат мира в Италии.

У нас всего 20 аккредитаций и все они заняты тренерами команды, массажистами, врачами и сервисерами, — цитирует Хованцева ТАСС. Он отметил, что у российской команды добавилось три сервисера, поэтому лишних...