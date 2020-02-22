Фото: curling.ru

Женская сборная России по кёрлингу завоевала бронзовые медали юниорского чемпионата мира, который прошёл в Красноярске.

В матче за третье место россиянки обыграли сборную Японии со счётом 14:4. В составе российской команды выступали Влада Румянцева, Вера Тюлякова, Ирина Рязанова и Анастасия Мищенко.

Первое место на турнире заняла сборная Канады, которая в финале обыграла команду из Южной Кореи со счётом 7:5.

Ранее смешанная сборная России по кёрлингу завоевала бронзовые медали юношеских Олимпийских игр, которые проходят в швейцарской Лозанне, писал NEWS.ru.

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