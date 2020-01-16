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Российский конькобежец Павел Таран занял третье место в масс-старте на юношеских Олимпийских играх, которые проходят в швейцарской Лозанне.

Золотую медаль выиграл Мотонага Арито из Японии, вторым стал колумбийский спортсмен Диего Амайа Мартинес. Россияне занимают первое место в медальном зачёте, имея в своём активе 16 наград: пять золотых, восемь...