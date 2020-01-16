Смешанная сборная России по кёрлингу завоевала бронзовые медали юношеских Олимпийских игр, которые проходят в швейцарской Лозанне.
Россияне обыграли команду Новой Зеландии со счётом 9:5. Российскую сборную представляли Валерия Денисенко, Алина Фахрутдинова, Михаил Власенко и Николай Лысаков.
Российские спортсмены занимают первое место в медальном зачёте, теперь в копилке сборной 17 наград.
Ранее российский конькобежец Павел Таран занял третье место в масс-старте на юношеских Олимпийских играх, которые проходят в швейцарской Лозанне, писал NEWS.ru.
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