https://static.news.ru/photo/95390584-19e3-11ea-8f5e-fa163e074e61_660.jpg Мария Темникова Фото: Giorgio Scala / Deepbluemedia /Global Look Press

Российская спортсменка Мария Темникова завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров брассом на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который проходит в Глазго.

Второй стала британка Молли Реншоу, бронза досталась Мартине Карраро из Италии. Ещё одна россиянка Евгения Чикунова финишировала на пятом месте.

Ранее стало известно, что чемпионат Европы по водным видам спорта в 2024 году и чемпионат Европы по плаванию на короткой воде 2021 года пройдут в Казани, решение было принято в Глазго на заседании бюро Европейской лиги плавания (LEN), писал NEWS.ru.