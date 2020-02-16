Мужская сборная России завоевала бронзовые медали в командной гонке преследования на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта).
Российскую команду представляли Данила Семериков, Сергей Трофимов и Руслан Захаров, преодолев дистанцию за 3 минуты 37,247 секунды и установив тем самым национальный рекорд. Первое место с мировым рекордом заняла сборная Нидерландов (3.34,687). Серебро завоевали японские спортсмены (3.36,416).
Ранее российские конькобежцы завоевали все призовые места на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Канаде. Золотую медаль завоевал Руслан Мурашов. Второе место занял Павел Кулижников, третье — Виктор Муштаков (+0,025), писал NEWS.ru.
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