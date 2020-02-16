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Многолетний лидер сборной России по санному спорту Татьяна Иванова прокомментировала своё выступление на чемпионате мира в Сочи. Она заявила, что своим результатом разочаровала не только тренерский штаб, но и своих родителей.

Я хочу сказать спасибо своим тренерам. Я знаю, как вы болеете за меня, переживаете вместе со мной все взлёты и падения. Папа и мама, я знаю, что подвела, но мы...