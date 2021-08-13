Россия выступила с намерением провести Олимпиаду-2036

Россия намерена провести летнюю Олимпиаду — 2036 на своей территории. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с призёрами прошедших Игр-2020 в Токио.

Во время мероприятия чиновник заявил, что уже несколько российских городов выступили с готовностью принять Игры-2036. Казань выступала первой желающей, позже подключился и Санкт-Петербург. Именно эти города и являются главными претендентами. Лавров поторопил и Ростовскую область, которая также ранее выдвинула свою кандидатуру, однако пока не подготовила официальную заявку.

8 августа в Токио прошла церемония закрытия Олимпиады. Борец Абдулрашид Садулаев стал знаменосцем команды Олимпийского комитета России. Представители РФ заняли пятое место в общем медальном зачёте, набрав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены, завоевавшие медали на Олимпийских играх в Токио, получат государственные награды. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.