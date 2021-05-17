Российский пловец установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине

https://static.news.ru/photo/205403f8-b731-11eb-95dd-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/klimmikool

Российский пловец Климент Колесников обновил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине в полуфинале чемпионата Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.

20-летний пловец проплыл дистанцию за 23,93 секунды. Предыдущий мировой рекорд также установил Колесников (24,00). Этот результат был достигнут три года назад — на чемпионате Европы 2018 года в Глазго.

Ранее сообщалось, что 21-летний российский пловец Мартин Малютин завоевал золотую медаль в заплыве на 400 метров вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию в Будапеште.