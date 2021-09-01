Российский пловец Калина завоевал вторую золотую медаль на Паралимпиаде

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Российский пловец Андрей Калина выиграл золото Паралимпийских игр в Токио на дистанции 200 м комплексным плаванием в классе SM9.

Он преодолел дистанцию за 2.14,90 минуты. На втором месте остановился австралиец Тимоти Ходжа, на третьем — француз Уго Дидье. Несколько дней назад Андрей Калина взял золото на дистанции 100 метров брассом.

Паралимпиада стартовала 24 августа в Токио. Финальный день соревнований запланирован на 5 сентября. Российские паралимпийцы на данный момент располагаются на третьей строчке в медальном зачёте (82 медали).

Ранее сообщалось, что российский атлет Денис Гнездилов установил мировой рекорд и получил золотую медаль на Паралимпиаде в Токио. Он занял первое место в толкании ядра среди спортсменов ростом не более 130 см.