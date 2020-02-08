https://static.news.ru/photo/9bb1daac-4a86-11ea-89ef-fa163e074e61_660.jpg Александр Большунов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянин Александр Большунов завоевал бронзовую медаль в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне.

Первое место занял норвежец Пол Голберг, который преодолел дистанцию за 2 минуты 51,83 секунды. Серебро завоевал его соотечественник Эрик Вальнес (+0,52). Отставание Большунова составило 0,92 секунды.

Ранее Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе, писал NEWS.ru.