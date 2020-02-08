Россиянин Александр Большунов завоевал бронзовую медаль в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне.
Первое место занял норвежец Пол Голберг, который преодолел дистанцию за 2 минуты 51,83 секунды. Серебро завоевал его соотечественник Эрик Вальнес (+0,52). Отставание Большунова составило 0,92 секунды.
Ранее Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе, писал NEWS.ru.
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