Российский спортсмен Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.
Большунов прошёл дистанцию 30 км за 1 час 13 минут 40,6 секунды. Вторым стал норвежский лыжник Симен Крюгер (+0,9), бронзу завоевал его соотечественник Шур Рёте (+1,2).
Ранее российская лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в гонке преследования классическим стилем на 10 км на этапе Кубка мира в Чехии, писал NEWS.ru.
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