https://static.news.ru/photo/356abac4-3f6f-11ea-aa7d-fa163e074e61_660.jpg Александр Большунов (в центре) Фото: Plihal Libor/CTK/Global Look Press

Российский спортсмен Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

Большунов прошёл дистанцию 30 км за 1 час 13 минут 40,6 секунды. Вторым стал норвежский лыжник Симен Крюгер (+0,9), бронзу завоевал его соотечественник Шур Рёте (+1,2).

Ранее российская лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в гонке преследования классическим стилем на 10 км на этапе Кубка мира в Чехии, писал NEWS.ru.