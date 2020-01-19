Фото: Mathias Bergeld/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев объяснил результат мужской сборной России по биатлону, которая финишировала четвёртой на этапе Кубка мира в Рупольдинге. По его словам, бороться за медали россиянам помешал один промах Александра Логинова на последней стрельбе.

Думаю, уходя вместе с австрийцем, Логинов спокойно просидел бы за ним, и на финише, может быть, попытался бы его обыграть. Было видно, что австриец не был готов на финише, —...