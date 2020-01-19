Российская лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в гонке преследования классическим стилем на 10 км на этапе Кубка мира в Чехии.
Первое место заняла норвежка Тереза Йохауг, преодолев дистанцию за 26 минут 49,7 секунды. Отставание Непряевой составило 1 минуту 4,8 секунды. Третье место заняла ещё одна представительница Норвегии Ингвильд Эстберг (+1.06,0).
Ранее россиянка Наталья Непряева завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке на 10 километров свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Нове-Место, писал NEWS.ru.
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