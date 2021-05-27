Российский фигурист будет выступать за сборную Швейцарии

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

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В семье фигуристов и олимпийских чемпионов Максима Транькова и Татьяны Волосожар родился второй ребёнок. Бывшая фигуристка родила сына. Новостью о материнстве Волосажар поделилась на своей странице в Instagram.

Наша семья стала больше на 3 кг 950 г и выше на 55 см! Мой родной, мы все тебя так ждали! — написала Волосожар. Также спортсменка сообщило о том, что...