Российский фигурист будет выступать за сборную Швейцарии

Российский фигурист Егор Мурашов сменил спортивное гражданство. Теперь спортсмен будет представлять сборную Швейцарии. Это сообщает «Р-Спорт».
По словам тренера Мурашова Виктории Буцаевой, фигуриста уже отчислили из столичной школы «Москвич».
Тренироваться Егор будет и в Швейцарии, и в Москве, так как у него есть огромное желание продолжать работу со мной. Будем эти моменты обсуждать, —
сказалаБуцаева.
В прошедшем сезоне Егор занял 13-е место на чемпионате России.
Ранее сообщалось, что российский фигурист Владимир Самойлов, который ранее выступал под руководством Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко, будет представлять сборную Польши.