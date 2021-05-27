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Российский фигурист будет выступать за сборную Швейцарии

20:53, 27 мая 2021
Егор Мурашов Егор Мурашов Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Российский фигурист Егор Мурашов сменил спортивное гражданство. Теперь спортсмен будет представлять сборную Швейцарии. Это сообщает «Р-Спорт».

По словам тренера Мурашова Виктории Буцаевой, фигуриста уже отчислили из столичной школы «Москвич».

Тренироваться Егор будет и в Швейцарии, и в Москве, так как у него есть огромное желание продолжать работу со мной. Будем эти моменты обсуждать, — сказала Буцаева.

В прошедшем сезоне Егор занял 13-е место на чемпионате России.

Ранее сообщалось, что российский фигурист Владимир Самойлов, который ранее выступал под руководством Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко, будет представлять сборную Польши.

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