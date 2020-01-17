https://static.news.ru/photo/7ae966d2-39e2-11ea-aeca-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Стрельцов Фото: Lubos Pavlicek/CTK/Global Look Press

Российский биатлонист Кирилл Стрельцов завоевал бронзу в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Словакии.

Первое место занял Эндре Стрёмсхейм из Норвегии, который преодолел дистанцию 12,5 км за 31 минуту 39,9 секунды, допустив на четырёх огневых рубежах два промаха. Серебро завоевал украинец Руслан Ткаленко (+54,3; 1). Отставание Стрельцова составило 1 минуту 7 секунд, россиянин допустил 2 промаха.

Ранее сборная России по биатлону заняла второе место в смешанной эстафете на юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне. В составе команды России выступали Алёна Мохова, Анастасия Зенова, Денис Иродов и Олег Домичек, писал NEWS.ru.