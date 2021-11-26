Российские лыжники заняли весь пьедестал в пасьюте на этапе КМ в Руке

Победители гонки преследования на дистанции 15 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам российские лыжники (слева направо): Сергей Устюгов (второе место), Александр Большунов (первое место) и Артём Мальцев (третье место)

Россияне Александр Большунов, Сергей Устюгов и Артём Мальцев заняли три первых места в гонке преследования на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке. При этом в десятку также вошли ещё трое отечественных спортсменов — Иван Якимушкин, Илья Семиков и Алексей Червотник.

Большунов завоевал золотую медаль, пройдя дистанцию за 35 минут 23,7 секунды. Устюгов отстал от него на 0,5 секунды, Мальцев — на 0,7.

Якимушкин занял четвёртую строчку (+5,3), Семиков — шестую (+9,2), Червоткин — восьмую (+50,6).

Всего в забеге приняли участие 68 лыжников, среди которых было девять представителей России. Андрей Ларьков финишировал 19-м (+1:03,8), Егор Казаринов — 46-м (+3:36,4), Александр Бессмертных — 50-м (+3:53,1). При этом в гонке не выступали спортсмены из Норвегии, причиной стала низкая температура воздуха. На момент старта она составляла -23 °С.

Ранее Большунов заявил, что третье место на этапе Кубка мира является показателем того, что он находится на верном пути. При этом он отметил, что ему ещё необходимо прибавить в движении.