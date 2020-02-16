Елена Никитина Елена Никитина Фото: IBSFsliding/twitter.com

Российская скелетонистка Елена Никитина заняла первое место на чемпионате Европы, который проходит в латвийской Сигулде и совмещён с заключительным этапом Кубка мира.

Серебряную медаль завоевала швейцарка Марина Джилардони, третье место заняла австрийка Жанин Флок.

Никитина уже становилась чемпионкой Европы в 2013-м и 2017 годах.

Ранее Анастасия Цыганова заняла первое место в скелетоне на юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне, писал NEWS.ru.

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