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Победителя Олимпийских игр 2014 года в эстафете российского биатлониста Дмитрия Малышко посещали мысли о том, что у спортсменов могут отобрать медали.

Буду лукавить, если скажу, что никогда не было мыслей о том, что история с лишением сочинских медалей рано или поздно коснётся нашей эстафетной четвёрки, — написал Малышко в своём Instagram....