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Пловчиха Шабалина завоевала первое золото для России на Паралимпиаде

12:23, 25 августа 2021
Пловчиха Шабалина завоевала первое золото для России на Паралимпиаде Валерия Шабалина Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Пловчиха Валерия Шабалина принесла сборной России первую золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Она выиграла на дистанции 100 м баттерфляем.

В финале Шабалина победила со временем 1 минута 03,59 секунды. Тем самым она обновила свой же мировой рекорд. Второе место заняла австралийка Пейдж Леонхардт (+1,89 секунды), третье — её соотечественница Руби Сторм (+2,91).

Паралимпиада стартовала 24 августа в Токио. Финальный день соревнований запланирован на 5 сентября. Церемония открытия прошла без зрителей, поскольку в Токио действует чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса. Участие в празднике приняли 163 сборные, команды ещё 20 стран отказались присутствовать на спортивном параде.

Ранее сообщалось, что пловец Даниленко завоевал первую для России медаль на Паралимпийских играх в Токио. Он принёс бронзу на дистанции 100 м на спине.

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