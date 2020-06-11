Российская гимнастка резко высказалась о протестных акциях в США

https://static.news.ru/photo/0a550f90-abcd-11ea-abd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Олимпийская чемпионка по гимнастике Каролина Севастьянова выразила мнение по поводу того, что сейчас происходит в США на волне протестов после из-за убийства афроамериканца.

Севастьянова рассказала, что многие из её друзей поддерживают акции протестов просто так, «за компанию».

В итоге это всё переросло в абсолютный хаос и беспредел, где по итогу люди не отстаивали свои права, а просто громили культурное достояние, грабили и убивали людей, и даже не попытались адекватно высказать свою позицию, — написала спортсменка на своей странице в Instagram.

Севастьянова отметила, что американцы в настоящее время пытаются переписать историю, что она считает неправильным и непонятным для себя. Она также считает, что невозможно говорить о притеснении афроамериканцев, така как в Америке президентом был афроамериканец, а также много богатых, влиятельных и известных людей.

Акции протеста в США, местами переросшие в беспорядки, вызвала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб при задержании полицией 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Ранее NEWS.ru писал, что экс-чемпион мира в пяти весовых категориях, легендарный боксёр Флойд Мейвезер оплатит похороны темнокожего американца Джорджа Флойда.