https://static.news.ru/photo/5594e1aa-3815-11ea-9a3c-fa163e074e61_660.jpg Кристина Резцова Фото: Holger John/imago-images.de/Global Look Press

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала провальное выступление российских спортсменок на этапе Кубка мира в Рупольдинге. По её словам, на результатах биатлонисток сказалась их физическая подготовка.

Причём дочь Резцовой Кристина в спринте оказалась ходом самой быстрой из россиянок, но показала только 53-й результат. Олимпийская чемпионка считает, что ситуацию не исправит даже отставка тренеров сборной. Об этом она заявила в интервью изданию «Спорт день за днём».

Тренеры могут уйти, но девушки ничего лучше не покажут, — уверена Резцова.

Причём она предлагает оставить старшего тренера женской сборной Виталия Норицына, но тренера Леонида Гурьева в команде не видит.

Я не знаю, зачем его вернули, — сказала олимпийская чемпионка.

По её мнению, за месяц до чемпионата мира привести российских биатлонисток в форму невозможно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первое место в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге заняла норвежка Тириль Экхофф, преодолев 7,5 км за 18 минут 55,5 секунды без промахов. Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, которая заняла 36-е место (+1.54,1; 0), Екатерина Юрлова-Перхт — 37-е (+1.56,0; 0). Кристина Резцова финишировала 42-й (+2.00,3; 1), Ирина Старых — 60-й (+2.27,2; 2), Светлана Миронова — 77-й (+3.00,3; 3).