https://static.news.ru/photo/aa4fad04-cb0c-11e9-9dde-fa163e074e61_660.jpg Фото: kayak-canoe.ru

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ на Кубок президента РФ 2019 года.

Этот престижный турнир — одно из наиболее значимых, ожидаемых событий в календаре Международной федерации гребли на байдарках и каноэ, — сказал Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Путин отметил, что соревнования способствуют популяризации гребного спорта, распространению в обществе, особенно среди молодёжи, ценностей здорового, активного образа жизни.

Кубок президента пройдёт с 30 (гребной канал в Крылатском) по 31 (Пушкинская набережная парка Горького) августа в Москве.

Российская сборная на прошедшем в венгерском Сегеде чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ заняла пятое место, завоевав две золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль, писал News.ru.