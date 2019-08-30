Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ на Кубок президента РФ 2019 года.
Этот престижный турнир — одно из наиболее значимых, ожидаемых событий в календаре Международной федерации гребли на байдарках и каноэ, — сказал Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.
Путин отметил, что соревнования способствуют популяризации гребного спорта, распространению в обществе, особенно среди молодёжи, ценностей здорового, активного образа жизни.
Кубок президента пройдёт с 30 (гребной канал в Крылатском) по 31 (Пушкинская набережная парка Горького) августа в Москве.
Российская сборная на прошедшем в венгерском Сегеде чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ заняла пятое место, завоевав две золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль, писал News.ru.