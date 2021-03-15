«Провал биатлонистов — результат вседозволенности»: что делать с командой

Двукратный олимпийский чемпион, президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев в эксклюзивном интервью NEWS.ru прокомментировал провальное выступление женской сборной, предложил усилить тренерский штаб и управление командой, вернуть Логинова в состав сборной и отменить хотя бы на год все терапевтические исключения в мировом биатлоне.

— Вы помните, когда женская команда настолько беспомощно выглядела в конце сезона?

— Времена были всякие, но чтобы женщины выступали так слабо, не припоминаю. К сожалению, в начале сезона я оказался прав в отношении Шашилова, назвав ошибкой его назначение на должность старшего тренера женской команды. Я совсем этому не рад, а ещё больше огорчаюсь. В этой ситуации руководству СБР необходимо уже сегодня думать о том, чтобы укомплектовать тренерский штаб мужской и женской команд, чтобы к Олимпийским играм не было повторения этого сезона и спортсмены не выступали так слабо.

— Какие изменения в структуре команды вы бы предложили?

— Было бы целесообразным разделить команду по принципу «не складывать все яйца в одну корзину». Можно пойти двумя путями и в женской, и в мужской командах. Другой вопрос, кто из тренеров будет руководить этими командами. У меня есть своё предложение, но пока не буду его озвучивать, чтобы не вызывать травлю в их отношении. Своё мнение я выскажу в личной беседе с Виктором Майгуровым, но что-то делать необходимо. В таком составе идти к Олимпийским играм невозможно.

— У Шашилова отсутствует нормальный контакт с большей частью спортсменок, а те даже отказываются бежать эстафеты, в которые пришлось выставить просто тех, кто готов бежать хоть как-то. Вам не кажется, что женская команда стала неуправляемой?

— Я неоднократно высказывался в отношении демократии в спорте, которая недопустима. Спорт — это жёсткая борьба, а в каких-то моментах и война. Со стороны тренера должен быть авторитаризм, единоначалие, а все спортсмены просто обязаны слушать его и выполнять все распоряжения, а не высказываться в плане «хочу — не хочу». Любая организация начинается с дисциплины. Если её нет, то не приходится рассчитывать на качественную подготовку, потому что спортсмен подвержен эмоциям и зачастую не понимает, чего он хочет. Тренер обязан быть жёстким, последовательным, предлагать и объяснять спортсменам свою позицию и настаивать на ней. Только это может принести положительный результат.

Михаил Шашилов Всё о биатлоне/vk.com

— Сейчас женской команде предстоит сложная борьба за максимальную квоту с белорусками. После вычетов худших гонок останется всего один балл преимущества. Насколько в решении этой задачи могут помочь призванные из резерва юниорки Анастасия Шевченко и Анастасия Гореева, и каких результатов ждёте от них?

— Я не вижу никакой проблемы с этими квотами. Какая разница, пять или шесть слабых человек будут бегать на Кубке мира. Ситуацию в корне это не поменяет. Надо думать, кто будет готовиться на следующий год к Олимпийским играм. То, что в конце сезона традиционно отдают предпочтение молодым, считаю правильным. Не очень понимаю, зачем тащить тех, кто уже набегался. Проще их было отправить домой и дать время на подготовку к чемпионату страны, одному из главных стартов сезона, а молодые и амбициозные спортсменки будут заряжены на результат. Для них выступление на Кубке мира — это очень хороший стимул и вход в следующий олимпийский сезон. Речь даже не о конкретных Гореевой и Шевченко, а вообще о молодёжи, которую нужно проверять на самом высоком уровне в биатлоне.

— У вас есть понимание, что происходит в эстафетах с Александром Логиновым, который уже не первый раз подводит команду, а тут его небрежная стрельба привела к двум штрафным кругам?

— Я не думаю, что слово «небрежный» подходит к Александру Логинову. Он ответственный спортсмен, профессионал, который понимает, что он делает. Другой вопрос, что стрельба у него рассыпалась. Я говорил ещё в декабре, что у него налицо потеря концентрации и каких-то стрелковых компонентов. Когда ты тренируешься один по индивидуальному плану, рядом должен присутствовать тренер, который все эти вещи подсказал бы, потому что лыжегоночную подготовку ещё можно корректировать без наблюдателя со стороны, но со стрельбой так нельзя. Мне кажется, у Александра есть известная проблема, которая заключается в отсутствии внешнего наблюдателя. Он допускает ошибки, которые ему пока неведомы. Никакой трагедии я не вижу, нужно просто перед началом сезона оговорить план подготовки и учесть эти моменты. Мне кажется, он должен работать хоть и по индивидуальному плану, но вместе с командой. Это будет полезно и для него, потому что рядом с коллегами ты растёшь и тебя подталкивают сзади, и для многих других спортсменов. Стимулируя друг друга, они будут повышать общий уровень готовности.

Александр Логинов vk.com/alexander__loginov

— По результатам сезона все спортсмены должны участвовать в чемпионате России. Какую роль эти соревнования должны играть в отборе на централизованную подготовку к олимпийскому сезону?

— Скажу крамольную вещь, но в советское время неучастие в чемпионате страны даже не обсуждалось, не говоря о том, что кто-то мог позволить себе не выступать. Но в последние годы спортсменам стали делать скидку на то, что у них длинный сезон и много стартов на Кубке мира. На мой взгляд, недопустимо отдавать приоритет Кубку мира в ущерб главному внутреннему старту страны. Это касается и вопроса дисциплины. Её отсутствие и потакание спортсменам приводят к расхолаживанию, бесконтрольным высказываниям, критике тренеров и так далее. Это вредит самим спортсменам. Когда они в тонусе и чувствуют свои обязанности и ответственность, они более собраны и на старт выходят сконцентрированными. Вседозволенность сильно расслабляет. Поэтому я считаю, что все члены сборной должны выступать на чемпионате страны. Это даёт возможность сравнить сильнейших с начинающими спортсменами и теми, кто стремится прорваться в сборную команду. Тогда картина будет более объективной и полноценной. Другое дело, что если спортсмены устают, то на последнем этапе их можно заменить на молодых. Тем более они не решают никаких задач в распределении мест в общем зачёте Кубка мира. В каждом случае нужен гибкий индивидуальный подход, но слово «дисциплина» должно стоять на первом месте и под её знаменем нужно строить команду в олимпийском сезоне.

— В лыжных гонках так и есть. Даже чемпион мира и обладатель Кубка мира Александр Большунов не требует снисхождения и заранее объявил об участии в чемпионате России.

— Совершенно верно. Большунов вообще большой молодец. Он очень эмоциональный человек, видно, как переживает за серебряную медаль на чемпионате мира, но вместе с тем он последователен и подаёт очень хороший пример для всех остальных. Те же наши главные соперники — норвежцы — не могут позволить себе не участвовать в чемпионате страны. Если нет травмы или болезни, то все без исключения бегут все гонки национального чемпионата. У нас, как только заканчивается Кубок мира, все резко заболевают и не едут на чемпионат страны. С этим лукавством надо заканчивать. Те же Шашилов и Каминский должны устанавливать в команде дисциплину. Если хвост начинает рулить собакой, ничего хорошего от этого ждать не приходится, и результаты соответствующие. В мужской и женской командах нужны руководители, которые в некоторых случаях должны жёстко ставить спортсмена на место и, если надо, отстранять от централизованной подготовки с назиданием для всех остальных. Только в случае жёсткого управления командой можно рассчитывать на результат на Олимпийских играх.

— Главная интрига конца сезона — борьба за Кубок мира между норвежцами Йоханнесом Бё и Стурлой Лэгрейдом. На чьей стороне ваши симпатии и кого вы считаете фаворитом?

— У меня ни к кому из них нет симпатии, потому что я считаю, что те, кто выигрывает благодаря терапевтическим исключениям, крадут у чистых спортсменов медали. Учитывая тот факт, что большинство норвежцев прикрываются этими справками и побеждают, к этим спортсменам у меня нет симпатии и уважения. Поэтому мне безразлично, кто из них выиграет, а мировое спортивное сообщество должно задуматься о происходящем в спорте абсурде, когда все больные спортсмены обыгрывают здоровых. С этим абсурдом надо заканчивать. Давайте на год сделаем мораторий на использование запрещённых препаратов по этим справкам. Мы сразу увидим реальную картину. Пьедестал изменится очень серьёзно, и станет понятно, помогают ли эти терапевтические исключения добиваться успехов отдельным спортсменам. Думаю, если всё время бить в одну точку, то ситуация изменится и заставит задуматься журналистов из Норвегии, которые иногда поднимают эти болезненные вопросы, касающиеся справедливости завоёванных медалей.