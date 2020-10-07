Противостояние: юная Валиева против подопечной Плющенко

Первый этап Кубка России по фигурному катанию в конце сентября прошёл достаточно буднично. Главной и чуть ли не единственной звездой в Сызрани была двукратная чемпионка России Анна Щербакова. Зато на московском этапе, который состоится с 10 по 13 октября в «Мегаспорте», у болельщиков будет возможность понаблюдать за целой россыпью известных фигуристов. NEWS.ru — об участниках и интригах московского этапа Кубка России.

Сильнейшие пары

Предстоящий московский этап будет богат на выступление сильнейших пар сборной России. От спортивных пар на лёд выйдут сразу два ведущих дуэта национальной команды — Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин. Конкуренцию им должна была составить, пожалуй, одна из самых опытных пар Евгения Тарасова/Владимир Морозов, однако последний не так давно переболел коронавирусом и не успел полноценно подготовиться к соревнованиям, поэтому пара решила отложить дебют в новом сезоне. Впрочем, даже без них будет интересно понаблюдать за противостоянием двух молодых спортивных коллективов. На контрольных прокатах что дуэт Мишина/Галлямов, что дуэт Павлюченко/Ходыкин смотрелись очень неплохо.

Что же касается танцевальных дуэтов, то они предстанут в полном составе. Более того, на московском этапе выступит одна из ведущих танцевальных пар не только России, но и Европы — Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Изначально существовали сомнения, что Никита, который получил травму перед контрольными прокатами, сможет восстановиться к своему первому официальному старту, но, к счастью, все болячки удалось залечить до начала второго этапа Кубка. Тем самым дуэт впервые выйдет на лёд после продолжительной паузы, вызванной пандемией. Это обстоятельство добавляет ещё больший интерес к их выступлению.

Самарин против победителя Сызрани

Александр Самарин Сергей Булкин/NEWS.ru

Всё внимание в мужском блоке будет приковано к Александру Самарину, и на это есть несколько причин. Во-первых, московский этап станет первым официальным стартом подопечного Светланы Соколовской. Во-вторых, дебют другого фигуриста сборной откладывается. Вице-чемпион Европы Артур Даниелян по-прежнему продолжает восстанавливаться после травмы.

Однако не стоит думать, что выступление на московском этапе станет прогулкой для Самарина. Есть в списке участников фамилия, на которую стоит обратить внимание. Артём Ковалёв, выступающий в академии «Ангелы Плющенко», не оставил ни единой возможности своим оппонентом в Сызрани. Ковалёв, хоть изначально не считался фаворитом первого этапа, смог обойти Макара Игнатова (он-то как раз являлся фаворитом), у которого, к слову, в арсенале четверной ритбергер. Это мы к тому, что сложный контент (а у Самарина он именно такой) не станет гарантией первого места. Всё будет зависеть от чистоты проката. Если вспоминать произвольную программу Самарина на контрольных прокатах, то у фигуриста с этим дела пока обстоят не совсем хорошо. Возможно, в эти выходные мы увидим уже совсем другой результат.

Дебют Валиевой

После известия о том, что 14-летнюю чемпионку среди юниоров Камилу Валиеву допустили до контрольных прокатов с членами сборной России, у многих сразу же закралась мысль о том, что фигуристка, которая по-прежнему входит в состав юниоров, в новом сезоне будет выступать со взрослыми. Так оно в итоге и произошло. Но просим скептиков данного решения воздержаться от едких комментариев. Валиева на контрольных прокатах доказала, что готова к соревнованиям со взрослыми. Без каких-либо преувеличений юная фигуристка не просто не уступала таким именитым соперницам, как Александра Трусова, Алёна Косторная и Евгения Медведева, но и выглядела местами сильнее. Однако контрольные прокаты и полноценные соревнования — это совершенно разные вещи. Какой будет расстановка сил в новом и куда более серьёзном противостоянии Валиевой и Трусовой — открытый вопрос. Но очевидно, что обе спортсменки, представляющие два воюющих между собой тренерских блока (Тутберидзе и Плющенко) приложат все усилия, чтобы завоевать победу. Так сказать, за себя и за того парня.

Медведева не готова

Евгения Медведева Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгению Медведеву ждали на первом этапе в Сызрани. Ждали настолько сильно, что, как только стало известно, что двукратная чемпионка мира не доедет, с Первого канала сняли все трансляции (история из разряда: «жизнь нужно прожить так»). Однако основания, чтобы пропустить поездку в Сызрань, были более чем серьёзные — фигуристка залечивала травму спины и, что особенно важно, только начинала осваиваться в своей новой-старой группе. Месяц назад, сразу после контрольных прокатов сборной России, Медведева вернулась к своему бывшему наставнику Этери Тутберидзе. После тяжёлого расставания, более двух лет самостоятельной работы и нейтрального отношения друг к другу некогда сильнейший тандем в российском женском фигурном катании воссоединился. А на этапе в Москве должен был состояться их первый совместный выход «в люди». Но и он, кажется, откладывается. По данным СМИ, Евгения Медведева продолжает залечивать травму и, скорее всего, не выступит в ближайшие выходные.

Что ж, запасаемся терпением и ждём совместного появления Тутберидзе и Медведевой на последующих этапах. Главное, чтобы спорт в ближайшее время снова не прикрыли.