https://static.news.ru/photo/08c096ce-4762-11ea-a263-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игровые дисциплины Dota 2, StarCraft II, NHL 20, Tekken 7, Clash Royale и Rotor Rush войдут в программу чемпионата России по компьютерному спорту-2020.

В рамках подготовки к основному этапу чемпионата состоится серия турниров, принять участие в которых сможет любой гражданин страны старше 14 лет. Победитель каждого из них пройдёт в основной этап.

Общий призовой фонд турнира составляет 4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Федерации компьютерного спорта России (ФКСР). Финал чемпионата запланирован на конец мая 2020 года. Место проведения будет названо позже.

В прошлом году в чемпионате России приняло участие более 20 000 киберспортсменов, финал прошёл на Yota Arena в Москве.

Ранее полузащитник футбольного клуба «Реал» (Мадрид) и сборной Уэльса Гарет Бэйл стал сооснователем киберспортивной организации Ellevens Esports, писал NEWS.ru.