Президент МОК спел для российских баскетболисток

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах песней поздравил российских баскетболисток Ольгу и Евгению Фролкиных с днем рождения. Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с Бахом был генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (FIBA) Андреас Загликис. Функционеры из VIP-ложи спели для россиянок песню Happy Birthday.

Фролкиным в среду, 28 июля, исполнилось по 24 года.

В тот же день они в составе сборной России завоевали серебряные медали Олимпиады-2020 в Токио. В финале соперницами россиянок были американки. Матч завершился победой команды США со счётом 18:15.

На данный момент сборная России имеет в активе 23 медали: 7 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых и занимает четвертое место в общекомандном зачете.