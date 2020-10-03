«Потеряли нить игры»: гандболисты «Чеховских медведей» победили ЦСКА

3 октября гандболисты «Чеховских медведей» одержали победу над ЦСКА в матче чемпионата России. Проходивший в Москве поединок завершился со счетом 26:21 в пользу подмосковного клуба.

В первом тайме подопечные главного тренера «Чеховских медведей» Владимира Максимова оторвались в счёте от соперника и сохраняли гандикап в четыре-пять мячей.

«Армейцы» несколько раз не сумели реализовать выходы один на один из-за удачной игры голкипера «медведей» Дмитрия Павленко. Как сказал журналистам тренер ЦСКА Ростислав Гринишин после поединка, из-за этого его подопечные «потеряли нить игры».

Во втором тайме «медведи» ушли вперёд уже с большим отрывом. ЦСКА отыграл несколько мячей, но переломить ход матча не сумел.

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