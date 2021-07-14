Посол Олимпиады Медведева не отправится в Токио поддержать сборную России

Двукратная чемпионка мира в одиночном фигурном катании Евгения Медведева, которая является послом летних Олимпийских игр — 2020 в Токио, не отправится в столицу Японии. Она будет поддерживать спортсменов дистанционно, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) на своём официальном сайте.

В статусе посла Евгения будет осуществлять свою миссию и поддерживать олимпийцев с помощью медиаресурсов, — говорится в заявлении.

Это решение связано с неустойчивой эпидемиологической ситуацией из-за распространения коронавируса. Недавно в Японии ввели режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа. Согласно антиковидным предписаниям, личное общение с командой станет практически невозможным.

Президент организации Станислав Поздняков подчеркнул, что после Игр, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, он обсудит дальнейшее сотрудничество с «прославленной спортсменкой, которую знают во всём мире».

Ранее ОКР направил спортсменам, которые примут участие в главных летних международных соревнованиях, рекомендации с ответами на провокационные вопросы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, для чего это было нужно.