«Русская ракета» Александра Трусова на последних международных и российских соревнованиях демонстрировала нестабильные прокаты. После бронзовых наград как на чемпионате России-2020, в финале Гран-при, так и на чемпионате Европы-2020, пошли разговоры о наметившемся спаде спортсменки, но ответить на вопрос, так ли это на самом деле или нет, мог ЧМ, который должен был пройти с 18 по 22 марта в Монреале.

Однако министр здравоохранения канадской провинции Квебек Даниэль Маккенн сообщил об отмене турнира из-за... (у вас есть ровно одна попытка, чтобы догадаться, какое словосочетание пропущено). Правильно, из-за пандемии коронавируса. Несмотря на всеобщее разочарование, пауза, вызванная отменой соревнований, возможно, пойдёт на пользу именно Трусовой.

Спад Трусовой — правда или ложь?

Стоит начать с того, что спад любого спортсмена в каком угодно виде спорта — вещь будничная и неизбежная. В современных реалиях женского фигурного катания невозможно быть на пике формы на протяжении многих лет. Сложности взросления, огромная конкуренция — и ты уже за бортом. Сколько в России было таких примеров! Не перечесть. Но есть небольшая загвоздка. Трусовой всего лишь 15 лет. Будь ей от 17 до 20, и окажись она в подобной ситуации, все бы отнеслись к этому с пониманием, оказали бы поддержку. Однако из-за её юного возраста даже малейшие спады в программах вызывают у общественности настороженность.

Александра Трусова Сергей Булкин/NEWS.ru

Если сравнивать между собой итоговые баллы Трусовой по сумме обеих программ (короткой и произвольной) в этом сезоне, то можно заметить некоторый регресс. Если на старте этапов Гран-при фигуристка выполняла три четверных прыжка из четырёх, то к концу сезона и падений стало больше и программы менялись. Так, вместо заявленного тройного акселя она могла сделать двойной, вместо четверного тулупа — снова двойной.

Сумма баллов за короткую и произвольную программы в этом сезоне:

Первый этап Гран-при — 241,02 (1-е место)

Второй этап Гран-при — 234,47 (1-е место)

Финал Гран-при — 233,18 (3-е место)

Чемпионат России — 226,34 (3-е место)

Чемпионат Европы — 225,34 (3-е место)

Ещё один момент, на который нужно обратить внимание. На взрослом уровне Александра не завоевала ни одну золотую медаль на чемпионатах России, Европы и мира. После выдающегося сезона-2017/18 в юниорах, когда она сотрясала своими первыми в истории четверными прыжками не только мир фигурного катания, но и всё спортивное сообщество, казалось, что дай только Трусовой выйти на взрослый уровень, она там всех порвёт. Но пока не получается — подруги-соперницы из команды Этери Тутберидзе Алёна Косторная и Анна Щербакова чередуют золотые медали между собой.

Анна Щербакова Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Но не стоит сильно огорчаться из-за не самых выдающихся (самое потрясающее, что они даже в таком случае продолжают оставаться выдающимися) результатов Трусовой. Да, мы привыкли воспринимать наших фигуристок как роботов, как существ не с этой планеты, но надо понимать, что они продолжают оставаться простыми людьми, у которых есть свои эмоции, спортсменки могут уставать и т. д. И если это в действительности усталость, то пауза как раз может быть кстати.

Поможет ли пауза

Сейчас ведутся разговоры о том, что отменённый чемпионат мира в Монреале состоится не ранее октября 2020 года. Если это так, то у Трусовой будет достаточно времени, чтобы отточить свои четверные прыжки, стать увереннее и выйти уже с новыми силами на старт следующего сезона, но это лишь при идеальном развитии событий. Подводных камней здесь слишком много.

Во-первых, нет никаких гарантий того, что спортсменка не получит травму, во-вторых, непонятно, как через восемь-девять месяцев перестроится тело юной девушки, и скажется ли это на результатах, в-третьих, у неё есть соперницы, которые могут как прибавить, так и пойти на спад.

Как бы то ни было, складывается ощущение, что отсутствие золотых медалей в активе выдающейся спортсменки — это лишь вопрос времени.