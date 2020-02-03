NEWS.ru — о грандиозном шоу под названием Супербоул, которое оставило в памяти болельщиков куда более яркий след, чем футбольный ЧМ-2018 в России, признанный лучшим в истории, и снова продемонстрировало умение американцев перекрывать многомиллионные вложения денег ещё более многомиллионной прибылью, и даже географический ляп президента страны превратило в одну из фишек его предвыборной кампании.

Ставка на Шакиру и Джей Ло сработала на все сто

Первое воскресенье февраля — традиционное время для временного помешательства большинства населения Северной Америки: именно в этот день ежегодно проводится так называемый Супербоул — финал Национальной футбольной лиги (НФЛ). Разумеется, речь идёт не о привычном нам футболе, который за Атлантикой принято называть «соккер», а о футболе американском. Том самом, который чем-то напоминает более привычное российским болельщикам регби.

Впрочем, с некоторых пор Супербоул вызывает временное помешательство не только в Новом Свете: устраиваемые организаторами сверхнасыщенные и необычайно яркие постановочные шоу с участием суперзвёзд в большом перерыве матча за титул собирают миллионы просмотров в интернете по всему миру.

Шакира и Дженнифер Лопес Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

В разные годы перед футбольными болельщиками (а американский футбол прочно входит в США в тройку самых популярных видов спорта наряду с бейсболом и баскетболом) на огромных и заполненных под завязку аренах выступали Майкл Джексон , Rolling Stones, Мадонна , Пол Маккартни, Леди Гага , а выступление Джастина Тимберлейка в дуэте с Джанет Джексон в 2004-м запомнилось публике случайным (или намеренным?) оголением груди сестры ныне почившего короля американской эстрады.

На сей раз организаторы сделали ставку на дуэт супердив, видимо, решив, что неувядающая красота и популярность Шакиры и Дженнифер Лопес станет необычайно выигрышным контрастом по соседству с суровыми мужиками в обмундировании «полуастронавтов», пытающихся занести дынеобразный мячик в чужую зачётную зону. И ставка сработала на все сто! Звёздам вполне хватило четверти часа, чтобы сначала поодиночке, а затем и дуэтом зажечь публику на арене Hard Rock Stadium в Майами и, словно бикфордовым шнуром, взорвать следом и интернет-пространство, собирая десятки миллионов просмотров в Сети.

А экзерсисы Шакиры с высовыванием языка прямо по ходу выступления успели стать отдельным мемом и вызвали оживленную дискуссию на тему, что певица «имела сказать» этими «лингвистическими упражнениями».

У Трампа тоже «не раскрылось кольцо»

Между тем стоит отметить, что НФЛ оплачивает звёздам шоу-бизнеса лишь транспортные и организационные расходы, а гонорары за выступление находятся, надо понимать, под контролем многочисленных и весьма солидных спонсоров Супербоула. Скажем, в нынешнем году в официальном названии данного мероприятия фигурировал всемирно известный бренд Pepsi, а другими партнёрами НФЛ стали Toyota, Microsoft, Amazon, Porshe и другие не нуждающиеся в представлении компании.

Понятно, что соорудить сцену прямо на футбольном поле в большом перерыве матча и устроить на нём 15-минутное шоу с участием звёзд мирового масштаба — удовольствие недешёвое. Но в Америке прекрасно знают, как не только «отбить» потраченные деньги, но ещё и остаться в плюсе. Основных источников доходов два: продажа билетов и реклама во время телетрансляции, которые, кстати, собирают гигантскую зрительскую аудиторию — порядка ста миллионов человек.

Дональд Трамп Allen Eyestone/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Арена в Майами, как и другие стадионы, где проводился Супербоул в последние годы, была битком забита болельщиками — и это несмотря на то, что самый дешёвый билет стоит около $3 тысяч, средняя цена — более $5,5 тысяч, а за самый дорогой придётся выложить $93 тысячи.

Продажа рекламного времени на ТВ — и вовсе золотое дно для организаторов. Достаточно упомянуть, что цена 30-секундного рекламного ролика в этом году составила $5 миллионов. Но на серьёзные траты не скупятся не только мировые бренды — нынче Супербоул стал частью предвыборной кампании Дональда Трампа и его конкурента из лагеря демократов Майкла Блумберга: оба раскошелились на $10 млн, выкупив по минуте рекламного времени для привлечения будущих избирателей.

Трамп, кстати, после окончания самого матча слегка оконфузился, поздравляя победителей — «Канзас-Сити Чифс» — с победой (31:20) над «Сан-Франциско Форти Найнерс». Президент США «отправил» свежеиспечённых чемпионов в штат Канзас, хотя на самом деле они представляют другую административно-территориальную единицу — Миссури.

Donald Trump, as President of the United States, didnât know that the Kansas City Chiefs were from Missouri and actually thought they were from âthe Great State of Kansas.â That means he doesnât really watch football and just pretends to care about the Super Bowl. pic.twitter.com/ATunoqVhYM — Eugene Gu, MD (@eugenegu) February 3, 2020

Впрочем, можно не сомневаться, что в предвыборном штабе Трампа и из этого географического ляпа сделают фишку, которая сыграет за действующего президента. Мы же помним, как на открытии зимних Олимпийских игр в Сочи — 2014 «почему-то» не раскрылось одно из олимпийских колец. Ну, вот и здесь придумают какое-нибудь подобное объяснение: дескать, мистер Трамп — свой в доску парень, который постоянно думает обо всей Америке и её народе, а потому и путается в штатах.

Стоит ли бить серию пенальти вместо самого матча

Но президент президентом, а сейчас просто интересно вспомнить попытки создать аналогичные шоу во время церемоний открытия и закрытия, к примеру, чемпионата мира — 2018 в России и понять, почему эти попытки не имели такого же грандиозного успеха, как весь антураж Супербоула.

Вот, к примеру, выступление каких звёздных артистов вам запомнилось в июне и июле 2018-го в «Лужниках», в обрамляющих футбольный мундиаль обязательных концертных программах? Оперная прима Аида Гарифуллина в дуэте с Робби Уильямсом, Наталья Орейро с официальным гимном чемпионата мира, приехавший на церемонию прощания с турниром Уилл Смит — всё это, безусловно, здорово. Но почему выступления этих звёзд не оставили в памяти такого же яркого следа, который впечатывается в историю после каждого шоу на Супербоуле?

Робби Уильямс и Аида Гарифуллина Сергей Булкин/NEWS.ru

У Международной федерации футбола (ФИФА) нет столько денег, чтобы пригласить ещё более крутых звёзд? Да нет, с такими спонсорами и партнёрами, как Coca-Cola, Adidas, McDonalds, Bud, Hyundai/KIA, VISA, Qatar Airways можно позволить себе заказать любую «культурную программу». Так почему же не позволяют?

Основных причин видится две. Первую, возможно, следует назвать субъективной, но в Америке уже давно сложилась целая индустрия организации подобных шоу, в которых спорт тесно переплетается с шоу-бизнесом. Многое здесь идёт от национального самосознания: пусть несколько самонадеянно, но американцы многое происходящее и производящееся на их территории называют лучшим в мире. И в спорте в том числе — вспомните, например, что триумфатора очередного сезона НБА там без ложной скромности именуют чемпионом мира по баскетболу. А у лучшего спорта на планете и «обёртка» должна быть соответствующей — золотой. Ну или, если хотите, платиновой или бриллиантовой.

Вторая причина более объективна. Всё-таки Супербоул — это отдельный матч, краткосрочная вспышка в мировом спорте, которой нужно постараться придать максимальную яркость, что за океаном с успехом и проделывают из года в год. А футбольный чемпионат мира — праздник длиною в месяц, и пытаться сразить зрителей небывалым 15-20-минутным шоу на церемонии открытия — всё равно что сразу пробить серию пенальти, не играя основное и дополнительное время матча.

Впрочем, уже через четыре с небольшим месяца нас ждёт совершенно уникальный чемпионат Европы по футболу, который впервые пройдёт в дюжине городов 12 стран Старого Света. Нет сомнений, что в каждом из них организаторы запланировали своё небольшое шоу открытия турнира. Кто знает, может быть, это многоголосье и многоцветье европейского футбольного фестиваля станет достойным ответом заморскому Супербоулу с безумными песнями и танцами Шакиры и Джей Ло?