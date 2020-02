Первое воскресенье февраля — традиционное время для временного помешательства большинства населения Северной Америки: именно в этот день ежегодно проводится так называемый Супербоул — финал Национальной футбольной лиги (НФЛ). Разумеется, речь идёт не о привычном нам футболе, который за Атлантикой принято называть «соккер», а о футболе американском. Том самом, который чем-то напоминает более привычное российским болельщикам регби.

Впрочем, с некоторых пор Супербоул вызывает временное помешательство не только в Новом Свете: устраиваемые организаторами сверхнасыщенные и необычайно яркие постановочные шоу с участием суперзвёзд в большом перерыве матча за титул собирают миллионы просмотров в интернете по всему миру.

В разные годы перед футбольными болельщиками (а американский футбол прочно входит в США в тройку самых популярных видов спорта наряду с бейсболом и баскетболом) на огромных и заполненных под завязку аренах выступали Майкл Джексон , Rolling Stones, Мадонна , Пол Маккартни, Леди Гага , а выступление Джастина Тимберлейка в дуэте с Джанет Джексон в 2004-м запомнилось публике случайным (или намеренным?) оголением груди сестры ныне почившего короля американской эстрады.

На сей раз организаторы сделали ставку на дуэт супердив, видимо, решив, что неувядающая красота и популярность Шакиры и Дженнифер Лопес станет необычайно выигрышным контрастом по соседству с суровыми мужиками в обмундировании «полуастронавтов», пытающихся занести дынеобразный мячик в чужую зачётную зону. И ставка сработала на все сто! Звёздам вполне хватило четверти часа, чтобы сначала поодиночке, а затем и дуэтом зажечь публику на арене Hard Rock Stadium в Майами и, словно бикфордовым шнуром, взорвать следом и интернет-пространство, собирая десятки миллионов просмотров в Сети.

А экзерсисы Шакиры с высовыванием языка прямо по ходу выступления успели стать отдельным мемом и вызвали оживленную дискуссию на тему, что певица «имела сказать» этими «лингвистическими упражнениями».

Между тем стоит отметить, что НФЛ оплачивает звёздам шоу-бизнеса лишь транспортные и организационные расходы, а гонорары за выступление находятся, надо понимать, под контролем многочисленных и весьма солидных спонсоров Супербоула. Скажем, в нынешнем году в официальном названии данного мероприятия фигурировал всемирно известный бренд Pepsi, а другими партнёрами НФЛ стали Toyota, Microsoft, Amazon, Porshe и другие не нуждающиеся в представлении компании.

Понятно, что соорудить сцену прямо на футбольном поле в большом перерыве матча и устроить на нём 15-минутное шоу с участием звёзд мирового масштаба — удовольствие недешёвое. Но в Америке прекрасно знают, как не только «отбить» потраченные деньги, но ещё и остаться в плюсе. Основных источников доходов два: продажа билетов и реклама во время телетрансляции, которые, кстати, собирают гигантскую зрительскую аудиторию — порядка ста миллионов человек.

Арена в Майами, как и другие стадионы, где проводился Супербоул в последние годы, была битком забита болельщиками — и это несмотря на то, что самый дешёвый билет стоит около $3 тысяч, средняя цена — более $5,5 тысяч, а за самый дорогой придётся выложить $93 тысячи.

Продажа рекламного времени на ТВ — и вовсе золотое дно для организаторов. Достаточно упомянуть, что цена 30-секундного рекламного ролика в этом году составила $5 миллионов. Но на серьёзные траты не скупятся не только мировые бренды — нынче Супербоул стал частью предвыборной кампании Дональда Трампа и его конкурента из лагеря демократов Майкла Блумберга: оба раскошелились на $10 млн, выкупив по минуте рекламного времени для привлечения будущих избирателей.

Трамп, кстати, после окончания самого матча слегка оконфузился, поздравляя победителей — «Канзас-Сити Чифс» — с победой (31:20) над «Сан-Франциско Форти Найнерс». Президент США «отправил» свежеиспечённых чемпионов в штат Канзас, хотя на самом деле они представляют другую административно-территориальную единицу — Миссури.