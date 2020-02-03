NEWS.ru — о грандиозном шоу под названием Супербоул, которое оставило в памяти болельщиков куда более яркий след, чем футбольный ЧМ-2018 в России, признанный лучшим в истории, и снова продемонстрировало умение американцев перекрывать многомиллионные вложения денег ещё более многомиллионной прибылью, и даже географический ляп президента страны превратило в одну из фишек его предвыборной кампании.
Ставка на Шакиру и Джей Ло сработала на все сто
Первое воскресенье февраля — традиционное время для временного помешательства большинства населения Северной Америки: именно в этот день ежегодно проводится так называемый Супербоул — финал Национальной футбольной лиги (НФЛ). Разумеется, речь идёт не о привычном нам футболе, который за Атлантикой принято называть «соккер», а о футболе американском. Том самом, который чем-то напоминает более привычное российским болельщикам регби.
Впрочем, с некоторых пор Супербоул вызывает временное помешательство не только в Новом Свете: устраиваемые организаторами сверхнасыщенные и необычайно яркие постановочные шоу с участием суперзвёзд в большом перерыве матча за титул собирают миллионы просмотров в интернете по всему миру.
Шакира и Дженнифер ЛопесImagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press
В разные годы перед футбольными болельщиками (а американский футбол прочно входит в США в тройку самых популярных видов спорта наряду с бейсболом и баскетболом) на огромных и заполненных под завязку аренах выступали Майкл Джексон, Rolling Stones, Мадонна, Пол Маккартни, Леди Гага, а выступление Джастина Тимберлейка в дуэте с Джанет Джексон в 2004-м запомнилось публике случайным (или намеренным?) оголением груди сестры ныне почившего короля американской эстрады.
На сей раз организаторы сделали ставку на дуэт супердив, видимо, решив, что неувядающая красота и популярность Шакиры и Дженнифер Лопес станет необычайно выигрышным контрастом по соседству с суровыми мужиками в обмундировании «полуастронавтов», пытающихся занести дынеобразный мячик в чужую зачётную зону. И ставка сработала на все сто! Звёздам вполне хватило четверти часа, чтобы сначала поодиночке, а затем и дуэтом зажечь публику на арене Hard Rock Stadium в Майами и, словно бикфордовым шнуром, взорвать следом и интернет-пространство, собирая десятки миллионов просмотров в Сети.
А экзерсисы Шакиры с высовыванием языка прямо по ходу выступления успели стать отдельным мемом и вызвали оживленную дискуссию на тему, что певица «имела сказать» этими «лингвистическими упражнениями».
Между тем стоит отметить, что НФЛ оплачивает звёздам шоу-бизнеса лишь транспортные и организационные расходы, а гонорары за выступление находятся, надо понимать, под контролем многочисленных и весьма солидных спонсоров Супербоула. Скажем, в нынешнем году в официальном названии данного мероприятия фигурировал всемирно известный бренд Pepsi, а другими партнёрами НФЛ стали Toyota, Microsoft, Amazon, Porshe и другие не нуждающиеся в представлении компании.
Понятно, что соорудить сцену прямо на футбольном поле в большом перерыве матча и устроить на нём 15-минутное шоу с участием звёзд мирового масштаба — удовольствие недешёвое. Но в Америке прекрасно знают, как не только «отбить» потраченные деньги, но ещё и остаться в плюсе. Основных источников доходов два: продажа билетов и реклама во время телетрансляции, которые, кстати, собирают гигантскую зрительскую аудиторию — порядка ста миллионов человек.
Арена в Майами, как и другие стадионы, где проводился Супербоул в последние годы, была битком забита болельщиками — и это несмотря на то, что самый дешёвый билет стоит около $3 тысяч, средняя цена — более $5,5 тысяч, а за самый дорогой придётся выложить $93 тысячи.
Продажа рекламного времени на ТВ — и вовсе золотое дно для организаторов. Достаточно упомянуть, что цена 30-секундного рекламного ролика в этом году составила $5 миллионов. Но на серьёзные траты не скупятся не только мировые бренды — нынче Супербоул стал частью предвыборной кампании Дональда Трампа и его конкурента из лагеря демократов Майкла Блумберга: оба раскошелились на $10 млн, выкупив по минуте рекламного времени для привлечения будущих избирателей.
Трамп, кстати, после окончания самого матча слегка оконфузился, поздравляя победителей — «Канзас-Сити Чифс» — с победой (31:20) над «Сан-Франциско Форти Найнерс». Президент США «отправил» свежеиспечённых чемпионов в штат Канзас, хотя на самом деле они представляют другую административно-территориальную единицу — Миссури.
Donald Trump, as President of the United States, didnât know that the Kansas City Chiefs were from Missouri and actually thought they were from âthe Great State of Kansas.â That means he doesnât really watch football and just pretends to care about the Super Bowl. pic.twitter.com/ATunoqVhYM
Впрочем, можно не сомневаться, что в предвыборном штабе Трампа и из этого географического ляпа сделают фишку, которая сыграет за действующего президента. Мы же помним, как на открытии зимних Олимпийских игр в Сочи — 2014 «почему-то» не раскрылось одно из олимпийских колец. Ну, вот и здесь придумают какое-нибудь подобное объяснение: дескать, мистер Трамп — свой в доску парень, который постоянно думает обо всей Америке и её народе, а потому и путается в штатах.
Стоит ли бить серию пенальти вместо самого матча
Но президент президентом, а сейчас просто интересно вспомнить попытки создать аналогичные шоу во время церемоний открытия и закрытия, к примеру, чемпионата мира — 2018 в России и понять, почему эти попытки не имели такого же грандиозного успеха, как весь антураж Супербоула.
Вот, к примеру, выступление каких звёздных артистов вам запомнилось в июне и июле 2018-го в «Лужниках», в обрамляющих футбольный мундиаль обязательных концертных программах? Оперная прима Аида Гарифуллина в дуэте с Робби Уильямсом, Наталья Орейро с официальным гимном чемпионата мира, приехавший на церемонию прощания с турниром Уилл Смит — всё это, безусловно, здорово. Но почему выступления этих звёзд не оставили в памяти такого же яркого следа, который впечатывается в историю после каждого шоу на Супербоуле?
Робби Уильямс и Аида ГарифуллинаСергей Булкин/NEWS.ru
У Международной федерации футбола (ФИФА) нет столько денег, чтобы пригласить ещё более крутых звёзд? Да нет, с такими спонсорами и партнёрами, как Coca-Cola, Adidas, McDonalds, Bud, Hyundai/KIA, VISA, Qatar Airways можно позволить себе заказать любую «культурную программу». Так почему же не позволяют?
Основных причин видится две. Первую, возможно, следует назвать субъективной, но в Америке уже давно сложилась целая индустрия организации подобных шоу, в которых спорт тесно переплетается с шоу-бизнесом. Многое здесь идёт от национального самосознания: пусть несколько самонадеянно, но американцы многое происходящее и производящееся на их территории называют лучшим в мире. И в спорте в том числе — вспомните, например, что триумфатора очередного сезона НБА там без ложной скромности именуют чемпионом мира по баскетболу. А у лучшего спорта на планете и «обёртка» должна быть соответствующей — золотой. Ну или, если хотите, платиновой или бриллиантовой.
Вторая причина более объективна. Всё-таки Супербоул — это отдельный матч, краткосрочная вспышка в мировом спорте, которой нужно постараться придать максимальную яркость, что за океаном с успехом и проделывают из года в год. А футбольный чемпионат мира — праздник длиною в месяц, и пытаться сразить зрителей небывалым 15-20-минутным шоу на церемонии открытия — всё равно что сразу пробить серию пенальти, не играя основное и дополнительное время матча.
Впрочем, уже через четыре с небольшим месяца нас ждёт совершенно уникальный чемпионат Европы по футболу, который впервые пройдёт в дюжине городов 12 стран Старого Света. Нет сомнений, что в каждом из них организаторы запланировали своё небольшое шоу открытия турнира. Кто знает, может быть, это многоголосье и многоцветье европейского футбольного фестиваля станет достойным ответом заморскому Супербоулу с безумными песнями и танцами Шакиры и Джей Ло?