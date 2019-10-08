Трёхкратная чемпионка мира по лёгкой атлетике Мария Ласицкене снова призвала уйти со своего поста президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина. Почему у лучшей в мире прыгуньи в высоту такая неприязнь к Шляхтину — разбирался News.ru.

Напомним и не перестанем повторять. Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было приостановлено в ноябре 2015 года на неопределённый срок за систематические нарушения, связанные с применением спортсменами допинга. Ещё раньше, в феврале 2015 года, президент ВФЛА Валентин Балахничёв на фоне скандала с допингом подал в отставку, временно исполняющим обязанности до конца 2015 года был назначен Вадим Зеличенок. А в январе состоялись выборы нового президента организации, которым стал министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

Очевидно, что лишение членства произошло не при Шляхтине, и у Ласицкене на этот счёт нет никаких вопросов. Она лишь недовольна тем, что с момента назначения Шляхтин бездействует в вопросе восстановления российской атлетики. В 2018 году он заявляет, что ВФЛА выполнила почти все критерии, необходимые для восстановления в IAAF, а в 2019 году выясняется, что федерация с трудом выполняет свои обязательства. Также Мария недовольна, что Шляхтин не принимает никакого участия в жизни спортсменов.

Дмитрий Шляхтин Сергей Булкин/News.ru

Мотивы быть недовольной президентом федерации у неё чисто спортивные и патриотические. Она устала отмечать «победу с пустыми руками», устала выступать на мировых и европейских первенствах как на коммерческих стартах, а после Евро-2018, где она выиграла золотую медаль, поняла, что на чемпионате мира — 2019 в Катаре россияне снова выступят в нейтральном статусе.

За последние три с половиной года я раз двести слышала, что всё сделано и нас вот-вот восстановят. Но это лишь красивая обёртка, которую нам пытаются навязать. Всем этим людям кажется, что спортсмены ничего не видят, не понимают и вообще их дело прыгать и молчать. Они забыли, что без атлетов существование любой спортивной организации или федерации не имеет смысла, — написала спортсменка в Instagram .

Ласицкене уверена, что причастным к нескончаемому позору в российской атлетике является не только Шляхтин, но и действующие тренеры, «которые всё ещё уверены, что без допинга невозможно побеждать» и «им давно пора на покой», а спасать, по мнению Ласицкене, нужно не весь мир, который сидит на допинге, а «то, что осталось от российской лёгкой атлетики».

Всё это было сказано спортсменкой летом 2019 года, и в тоне её письма только прослеживалась рекомендация Шляхтину покинуть свой пост. Но терпение у Ласицкене лопнуло, судя по всему, после ЧМ-2019, когда глава ВФЛА, во-первых, поздравил спортсменку с очередным золотом посредством СМС, а во-вторых, заявил, что у него всегда были ровные отношения с Ласицкене, но возникают проблемы с её окружением. Вот тут спортсменка чётко заявила, что министр спорта Самарской области должен уйти.

Мария Ласицкене Сергей Булкин/News.ru

Советую господину Шляхтину перестать сваливать свой «профессионализм» на членов моей семьи или команды. Я таких вещей не потерплю. Позиция всей моей команды — руководство ВФЛА должно уйти в отставку, — сказала она .

Вот любопытные факты, которые, вероятно, расставят все точки над «i», почему Ласицкене негативно относится к Шляхтину:

впервые Ласицкене и Шляхтин общались лишь в январе 2017 года (через год после его назначения), когда спортсменка раскритиковала его за неинформированность в том, что происходит в ВФЛА;

у них никогда не было никаких отношений, а уж тем более ровных;

у Ласицкене не может быть ровных отношений со Шляхтиным, который после её прыжка на 2,03 метра подошёл и отговаривал её ехать на зимний чемпионат Европы в Белграде, мотивируя тем, что там она будет одна;

ВФЛА ни разу не отмечала предыдущие победы россиян и абсолютно никак не поддерживает «чистых» атлетов, но с радостью рассказывает, как оплатила долги или адвокатов за тех, кто нарушил антидопинговые правила.

Кроме того, в голове Ласицкене также не укладываются высказывания Шляхтина о том, что с людьми, отсидевшими за допинг, российская сборная на ЧМ-2019 была бы ещё сильнее. Таким образом, глава ВФЛА, по мнению спортсменки, не уважает «чистых» атлетов.

А что же Шляхтин? А глава ВФЛА заявил, что подумает, уходить ему в отставку или нет, и тему эту считает закрытой, так как по ней он уже высказывался ранее.

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