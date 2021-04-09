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Плющенко показал, как его 12-летняя воспитанница выполняет четверной прыжок

16:55, 10 апреля 2021
Вероника Жилина Вероника Жилина Фото: vk.com/club_veronika_zhilina

12-летняя фигуристка Вероника Жилина, занимающаяся в академии Евгения Плющенко, на тренировке выполнила четверной прыжок. Видео этого эпизода опубликовал её наставник.

На ролике видно, как юная спортсменка чисто исполняет каскад — вслед за четверным сальховом она так же чисто сделала тройной тулуп. Это исполнение вызвало восторженную реакцию подписчиков Плющенко в Instagram.

Молодец, новая будущая чемпионка, — сказано в одном из комментариев.

Жилина стала ученицей академии Плющенко в мае 2020 года, а ранее она тренировалась у Этери Тутберидзе, став одной из многих, кто ушёл из-под крыла знаменитого тренера. На это обратили внимание и в комментариях.

Восторг! Но есть хоть кто-то не от Тутберидзе? — задаётся вопросом один из пользователей.

Как писал NEWS.ru, российская фигуристка Алёна Косторная объяснила, почему решение о возвращении в группу тренера Этери Тутберидзе из академии Плющенко оказалось для неё верным. По её словам, она вернулась домой.

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