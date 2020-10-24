Пловчиха Чикунова обновила юношеский рекорд России

https://static.news.ru/photo/d39ff2da-16de-11eb-a574-fa163e074e61_660.jpg Евгения Чикунова Фото: instagram.com/chikunova_17

Пловчиха Евгения Чикунова на дистанции 50 метров брассом обновила юношеский рекорд России. Ранее лучший результат демонстрировала Юлия Ефимова в 2008 году — 31 секунда.

Так, Чикунова с результатом 30,81 секунды стала победительницей полуфинала на дистанции 50 м брассом на чемпионате России, который проходит в Казани.

Я особо не готовлюсь к 50 м брассом, основная моя дистанция — 200 м брасс. На 50-метровке мы с тренером особо ни на что не надеемся, но когда сегодня проплыла утром с результатом 31,65, это было достаточно близко к лучшему результату, — отметила Чикунова, слова которой приводит РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что пловец Владимир Морозов победил на дистанции 50 метров вольным стилем в первый день третьего этапа Международной лиги плавания (ISL) в Будапеште.

Так, спортсмен продемонстрировал время 20,98 секунды.