Песков высказался о признании Dota 2 видом спорта

Компьютерные игры, такие как Dota 2, претендуют на то, чтобы считаться настоящим видом спорта. По числу болельщиков они зачастую даже превосходят традиционные виды спорта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Всё развивается и, конечно, то, что раньше не могло называться спортом, сейчас уже претендует на то, чтобы становиться настоящим видом спорта, — сказал представитель Кремля.

По его словам, нужно идти в ногу со временем и отдавать должное всем тем новациям, которые входят в жизнь и прочно занимают в ней место

Ранее сообщалось, что российская команда Team Spirit в гранд-финале чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2 (The International 10) 17 октября победила китайскую команду PSG.LGD со счётом 3:2 по картам. Команда из России заработала около $18,2 млн. Общий призовой фонд The International 10 составлял более $40 млн, он является рекордным в истории киберспорта.

Президент России Владимир Путин поздравил участников «Team Spirit» с победой на чемпионате мира по игре Dota 2 — The International. В телеграмме глава государства отметил, что россияне впервые победили в этих состязаниях.