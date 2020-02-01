https://static.news.ru/photo/47b391cc-44ee-11ea-914c-fa163e074e61_660.jpg Семён Павличенко (второй слева) Фото: fil_luge/twitter.com

Россиянин Семён Павличенко занял второе место на этапе Кубка мира по санному спорту в немецком Оберхофе.

Золото завоевал немецкий спортсмен Йоханнес Людвиг, третье место занял латвиец Инарс Кивлениекс. Ещё один российский саночник Роман Репилов стал восьмым и не сумел сохранить лидерство в общем зачёте.

Ранее Репилов занял первое место в спринтерском зачёте нынешнего сезона Кубка мира по санному спорту. Он стал победителем спринтерского зачёта по итогам трёх этапов. Вторым в списке стал ещё один россиянин Семён Павличенко, который выиграл последнюю спринтерскую гонку сезона. Третье место занял австриец Райнхард Эггер, писал NEWS.ru.