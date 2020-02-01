Россиянин Семён Павличенко занял второе место на этапе Кубка мира по санному спорту в немецком Оберхофе.
Золото завоевал немецкий спортсмен Йоханнес Людвиг, третье место занял латвиец Инарс Кивлениекс. Ещё один российский саночник Роман Репилов стал восьмым и не сумел сохранить лидерство в общем зачёте.
Ранее Репилов занял первое место в спринтерском зачёте нынешнего сезона Кубка мира по санному спорту. Он стал победителем спринтерского зачёта по итогам трёх этапов. Вторым в списке стал ещё один россиянин Семён Павличенко, который выиграл последнюю спринтерскую гонку сезона. Третье место занял австриец Райнхард Эггер, писал NEWS.ru.
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