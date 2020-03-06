https://static.news.ru/photo/444c6e7a-5fae-11ea-9e6a-fa163e074e61_660.jpg Гонка «Тиррено — Адриатико» Фото: Fabio Ferrari /Lapresse.Fabiofer/Global Look Press

Организатор всех крупнейших велосипедных гонок в Италии компания RCS Sport приняла решение отменить три соревнования из-за коронавируса.

В пресс-релизе отмечается, что отменены гонки Мирового тура «Тиррено — Адриатико» (Tirreno — Adriatico), «Милан — Сан-Ремо» (Milan — San Remo) и гонка Европейского тура «Джиро ди Сицилия» (Il Giro di Sicilia).

Сообщается, что ASO не может гарантировать условий, требующихся для проведения спортивных мероприятий согласно указу председателя Совета министров Италии.

Ранее была отменена первая гонка Мирового тура — «Страде Бьянке» (Strade Bianche), писал NEWS.ru.