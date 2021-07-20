Организаторы Олимпиады в Токио задумались об отмене турнира

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Генеральный директор оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто допустил отмену турнира и назвал условия для этого. Его слова приводит Sky Sports.

Мы не можем предсказать, какое будет количество случаев заражения коронавирусом. Поэтому мы проведём обсуждение, если будет всплеск, — сказал Муто.

Чиновник добавил, если случится всплеск, будут проведены переговоры о дальнейших действиях, среди которых возможно даже решение об отмене соревнований.

За последние сутки среди людей, связанных с Олимпиадой, было зафиксировано 10 новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего общее число случаев достигло 68.

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что нашествие устриц может привести к срыву соревнований по гребле на Олимпиаде.