Организаторы ледового шоу в городе Доброград под Владимиром возмутились поведением олимпийской чемпионки в одиночном катании Алины Загитовой.
На шоу выступили призёры и победители международных соревнования Евгения Тарасова, Максим Ковтун, Татьяна Тотьмянина, Елизавета Туктамышева и другие. Все они после мероприятия вышли к зрителям, чтобы дать автографы. Однако 17-летняя звезда фигурного катания отказалась это сделать, после чего покинула площадку, несмотря на контракт, в котором всё это было прописано. По словам организаторов, она не в первый раз так себя ведёт,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Загитова заявила о приостановке своих выступлений на соревнованиях. Она отметила, что остаётся на льду, будет тренироваться, чтобы участвовать в шоу. По её словам, у неё сейчас есть в жизни всё, поэтому ей нужно вернуть желание выходить на старт.
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