https://static.news.ru/photo/87d3e692-46a8-11ea-8248-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Организаторы ледового шоу в городе Доброград под Владимиром возмутились поведением олимпийской чемпионки в одиночном катании Алины Загитовой.

На шоу выступили призёры и победители международных соревнования Евгения Тарасова, Максим Ковтун, Татьяна Тотьмянина, Елизавета Туктамышева и другие. Все они после мероприятия вышли к зрителям, чтобы дать автографы. Однако 17-летняя звезда фигурного катания отказалась это сделать, после чего покинула площадку, несмотря на контракт, в котором всё это было прописано. По словам организаторов, она не в первый раз так себя ведёт, передаёт Starhit.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Загитова заявила о приостановке своих выступлений на соревнованиях. Она отметила, что остаётся на льду, будет тренироваться, чтобы участвовать в шоу. По её словам, у неё сейчас есть в жизни всё, поэтому ей нужно вернуть желание выходить на старт.